静岡県伊東市の前市長、田久保真紀氏（55）が、2026年1月22日にインスタグラムを更新。近影を公開した。「私は特に変わりはなく過ごしております」田久保氏はインスタグラムで、「少し遠方に出掛けたので 久しぶりにお気に入りのカフェに立ち寄ってのんびり」と投稿。マグカップを手に持った自撮り写真を公開した。なお、田久保氏をめぐっては、1月21日、学歴詐称の疑いで静岡県警が任意聴取を要請したと報じられた。インスタグラ