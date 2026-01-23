日本時間１７時３０分に独非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（1月）、製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（1月）17:30 予想52.4前回52.7（非製造業PMI（購買担当者指数）) 製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（1月）17:30 予想47.7前回47.0（製造業PMI（購買担当者指数）)