ドル円は１５８円台前半推移、急落後、ある程度戻してもみ合い続く＝ロンドン為替 ドル円は１５８円台前半推移。１５９円１０銭台から１５７円３７銭まで急落。１５８円台前半に戻してもみ合い。急落は介入やレートチェックのうわさが出ているが、はっきりしたところはわからず。 USDJPY 158.34