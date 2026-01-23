23日午後、通常国会の冒頭で高市総理が衆議院を解散しました。解散から投開票まで戦後最短16日間の“短期決戦”。解散直後に県内選出の前議員を取材しました。（記者）「総理おはようございます」（高市首相）「おはようございます」報道陣の問いかけに、にこやかな表情で答えた高市首相。23日朝の臨時閣議で衆議院を解散することを正式に決定しました。通常国会を控えるなか、1月中旬に入ってから突如吹いた”解散風”。報道後、