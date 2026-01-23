警視庁によりますと、午後4時半前、東京・北区中十条を走るJR埼京線の車内で「かばんからハサミを出して、前に座っている女性につきつけた」と乗客から110番通報がありました。捜査関係者によりますと、17歳の少年がハサミを振り回し、乗客が取り押さえたということです。17歳の少年は、暴力行為処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたということです。刃物によるけが人は現在のところ確認されていないということです。一方で、電車が