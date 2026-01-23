保険会社大手「プルデンシャル生命」の社員らが顧客から30億円を超える金銭をだまし取っていた異例の不祥事。会見では「変動の大きい報酬制度が不適切行為につながった」と認めています。午後3時すぎ、会見場にあらわれたプルデンシャル生命の間原社長。プルデンシャル生命間原寛 社長「ご不安とご迷惑をおかけしておりますことに対し、心より深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」プルデンシャル生命の