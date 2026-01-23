ヤクルトのスタッフ会議が23日、都内で行われ、ドラフト1位の松下歩叶（法大）のキャンプ1軍スタートが決まった。池山監督は「ドラ1は目玉」と期待。「注目を浴びながらというところで、自分だけの力じゃどうにもできないところもあるんでしょうけど、ドラ1というのは入ってきたときからの宿命。大いにアピールしながらケガのないように頑張ってほしい」と話した。