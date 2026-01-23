ボートレース浜名湖の得点率制、4日間シリーズ「日本モーターボート選手会代表杯」の前検が、23日に行われた。浜名湖は初参戦のルーキー・鈴木雄登（20＝愛知）が前節準V機をゲットし、「乗り心地は抜群でした。（2連対率トップの）ゴールドプレート機なので楽しみです」と爽やかな笑顔を見せた。25年11月にとこなめでデビューした鈴木はデビュー節の最終日、9走目で6コースから差し切って水神祭。ここまで3勝を挙げて137期