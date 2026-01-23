那覇市有地の所有権争いを巡り、不動産業者らから計5千万円を受け取ったとして、収賄罪に問われた元市議会議長久高友弘被告に、那覇地裁は23日、懲役2年8月の実刑判決を言い渡した。追徴金は求刑を上回る5千万円とした。