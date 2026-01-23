女子SP演技する中京大中京・島田麻央＝宇都宮市スケートセンター全国高校スケート、アイスホッケー選手権第2日は23日、宇都宮市スケートセンターでフィギュアスケート女子が始まり、ショートプログラム（SP）の予選A組で世界ジュニア選手権3連覇の島田麻央（愛知・中京大中京）が69.94点をマークし、暫定首位につけた。大会2連覇を狙う島田は安定した演技で、ジャンプを成功させた。山田恵（福岡・星槎国際）が60.45点で暫定