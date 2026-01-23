２３日午後４時４０分頃の東京外国為替市場で、対ドルの円相場が２円程度、急激に円高・ドル安方向へ動いた。直前に１ドル＝１５９円台前半で推移していた円相場は、１５７円台前半まで上昇した。市場では、政府・日本銀行が円買い・ドル売りの為替介入に向け、市場参加者に事前に為替水準を尋ねる「レートチェック」を実施したとの見方が広がっている。２３日の円相場は、２月８日投開票の衆院選に向けて与野党が公約などで掲