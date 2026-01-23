Ä¹ÆÔÊõÅÐ»³çÄÇß±à ºë¶Ì¸©ÃáÉã·´¤ÎÊõÅÐ»³¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄ¹ÆÔÊõÅÐ»³çÄÇß±à¡×¤Ç¡¢1·î²¼½Ü¤«¤é2·î²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¥í¥¦¥Ð¥¤¤Î¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ ÊõÅÐ»³¤Î»³Äº¡¢Ìó1Ëü5000㎡¤ËÌó3,000ËÜ¤Î¥í¥¦¥Ð¥¤¤¬¹­¤¬¤ë´ØÅì¶þ»Ø¤Î¥í¥¦¥Ð¥¤¤ÎÌ¾½ê¡£1·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë»þÅÀ¤Ç¤ÏÀ¾¥í¥¦¥Ð¥¤±à¤ÈÅì¥í¥¦¥Ð¥¤±à¤¬2Ê¬ºé¤­¡¢»Íµ¨¤ÎµÖ¤¬1Ê¬ºé¤­¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ¿´¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ 2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¸½ºß¤Î³«²Ö¾õ¶· ¥í¥¦¥Ð¥¤¤Î¸«º¢¤Ë