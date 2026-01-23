エイデータテクノロジージャパン（ADATA）は1月23日に、ゲーミングブランド「XPG」から、NVMe 2.0をサポートする次世代PCIe5.0対応NVMe SSD「MARS 970 PLUS」を国内発売する。ラインアップは、容量2TBの「SMAR-970PL-2TCS」と、容量1TBの「SMAR-970PL-1TCS」の2種。●ノートPCやコンパクトなシステムに最適「MARS 970 PLUS」は、最大読み込み毎秒1万1000MB、最大書き込み毎秒1万MBを実現し、ゲームやAIワークロードにおいて遅