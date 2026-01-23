今月２７日に公示される衆議院議員選挙の投票用紙がけさ発送されました。トラブルなどなく山形県内の市町村の選挙管理委員会に届けられたということです。 【写真を見る】衆院選の投票用紙を市町村選管へ発送大きなトラブルはなし（山形） 衆議院議員選挙は今月２７日に公示され来月８日に投開票が行われます。 山形市の印刷会社では、けさ衆議院議員選挙の投票用紙の発送作業が行われました。 県によりますと今回準備された