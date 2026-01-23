この記事をまとめると ■東京オートサロン2026にモデリスタが出展 ■「ALPHARD MODELLISTA CONCEPT」が展示された ■モデリスタのこだわりを反映した力作であった モデリスタブースのアルファードが放つエレガントなオーラ 今年も盛況のウチに幕を閉じた東京オートサロン2026。ここでは、メーカー系ブースで気になるデザインの出展車をピックアップ。会場で担当デザイナー氏に直撃インタビューを敢行しました。今回は、トヨタ車