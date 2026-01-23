日産自動車グローバル本社＝横浜市日産自動車は23日、中国の自動車会社、奇瑞汽車に南アフリカ工場を今年半ばに売却すると発表した。売却額は公表しなかった。日産が経営再建に向けて削減するとしていた国内外7工場の対象が確定した。従業員の雇用は原則維持する見通しという。南アフリカ工場ではピックアップトラック「ナバラ」を生産している。売却後も現地では車を輸入するなどして、販売を続けると説明している。