ＤｅＮＡ・南場智子オーナー（６３）が２３日、東京・渋谷の同社本社で行われた「新人選手ＤｅＮＡ本社訪問会」に出席した。毎年恒例の行事で、ドラフト１位・小田康一郎内野手（２２）＝青学大＝ら全６選手に講義。緊張気味のルーキーたちを前に、本社業務の内容についての説明をはじめ、プロとしてのあるべき姿、ファンへのリスペクトなどを熱っぽく説いた。中でも、特に力がこもったのは、９８年を最後にリーグ優勝から