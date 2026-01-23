俳優の瀬戸康史（37）が20日放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・15）に出演し、2歳になった第1子の子育てについて語った。2020年に女優・山本美月と結婚し、23年に第1子が誕生。子育てで大事にしていることは「自由さ」で「あんまり過保護になり過ぎないっていうのと…僕、怒るんですけど」と意外な顔を明かすとEXITの2人は「えーっ!?」と驚きの声を上げた。「怒るけど怒り過ぎない」ことを心掛けている瀬戸に対して妻の