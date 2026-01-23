記者会見する山本建氏。次期衆院選福井2区から無所属で立候補する意向を表明した＝23日午後、福井市高市早苗首相の夫、山本拓元衆院議員の長男で、自民党福井県議の山本建氏（41）は、衆院選福井2区からの出馬を一転して見送る意向を固めた。近く表明する。関係者が23日夜、明らかにした。同日午後に記者会見を開き、無所属で出馬すると表明したばかりだった。山本氏は、首相の義理の息子。山本氏は23日午後、福井市内で会見。