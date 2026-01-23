東京・北区の埼京線の電車内でさきほど、刃物を持った男がいるという通報があり、17歳の少年が現行犯逮捕されました。この事件の影響で、埼京線など多くの電車が運転を見合わせています。23日午後4時半ごろ、北区中十条の埼京線の電車内で、「刃物を持った人がいる」などと110番通報がありました。捜査関係者によりますと、17歳の少年が、電車の中で乗客にハサミのようなものを乗客に向けたということです。少年は身柄を確保され、