中学受験に向けて指導を受ける小学6年生ら＝20日、東京都北区入試シーズン真っただ中に行われる衆院選で、受験生からは選挙活動での配慮を求める声が上がっている。自宅や塾で最後の追い込みをかける時期であり、入試当日の学校周辺だけでなく、駅前や住宅街での街頭演説や選挙カーからの連呼が“迷惑行為”となりかねない。期間中には社会福祉士や医師の国家試験もあり、「極力静かにする」と街頭活動を控える陣営も出ている。