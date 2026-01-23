今オフのFA市場で最も評価の高かったのがシカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手だった。チャンスに強く、左右に打ち分ける打撃が最大のストロングポイントだが、守備も秀逸。俊足を生かして守備範囲が広く、肩も強い。2022年にはゴールドグラブ賞も受賞している。カブス1年めの昨年は期待通りの結果とはいかなかったが、それでも打率.266、22本塁打、73打点、25盗塁と一定の成績を残し、改めて能力の高さを証明した。環境