最後尾から階段の上まで続く長い行列。集まった人たちのお目当ては、編み物に使う毛糸などがお手頃価格になった手芸用品のセール販売会です。東京・中野区で22日までの2日間開催された「手芸祭」。毛糸5玉セットは通常価格4400円が2470円に。カラフルな毛糸が4950円が3460円になるなど、ほぼ全ての商品が3割から4割ほど安くなっていて、会場には多くの編み物ファンが集まりました。2年ほど前から続いている編み物ブーム。「時間を