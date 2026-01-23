1月中旬、東京・赤坂にあるTBS前は熱気に溢れていた。集まった40人以上の女性たちのお目当ては、イケメン俳優・中村倫也だ。「この日、中村さんは1月からスタートした金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）を宣伝するために稼働していました。『Nスタ』（同系）の公開収録だったため、そこにファンも駆けつけたというわけです。現場には、同じく出演者の池田エライザさんや、作中に登場する韓流グループ『NAZE』のメンバーも来てい