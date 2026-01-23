サム・ライミ監督の映画『HELP／復讐島』より、キャストのレイチェル・マクアダムスとディラン・オブライエン、ライミ監督のコメントを、メイキング映像と共に収めた特別映像が解禁された。【動画】レイチェル・マクアダムスらがサム・ライミ監督を語る特別映像『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』（2022）、「スパイダーマン」シリーズ（2002、04、07）などを生み出し、ヒーロー映画の名手として名高い