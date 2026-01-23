市川中車と市川團子が出演する歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』のメインビジュアルと、『こえかぶ朗読で楽しむ歌舞伎』のキャスト＆公演詳細が解禁された。【写真】香川照之のイケメン長男・市川團子、「anan」登場に反響「お肌ツルツル」「眼福です」本作は、文政十年（1827）に江戸・河原崎座で初演。作者は『東海道四谷怪談』や『桜姫東文章』などを手がけた四