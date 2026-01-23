Ｊ１清水新加入した元韓国代表ＤＦ朴乗莘（パク・スンウク）が２３日、鹿児島市内で加入会見を行った。朴は「まずはチームを強くしたい。その結果として個人の評価もついてくると考えています」と意気込んだ。身長１８４センチの２８歳ディフェンダーは「（Ｊ１百年構想リーグの優勝チームに与えられる）ＡＣＬはぜひ出場したい舞台ですし、清水エスパルスで活躍してＷ杯に出場することが選手としての大きな目標です」と力