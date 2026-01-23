衆議院は2026年1月23日、解散された。通常国会の冒頭解散に打って出た高市早苗首相や「中道改革連合」ら各党は一斉に食料品などの「消費税減税」を打ち出したが、明確な財源を示さない各党に、金融市場は「長期金利2.3%」という27年ぶりの強烈な警告を出した。その陰で、国会では多党化を尻目に、超党派の議員連盟が次々と立ち上がる。果たして総選挙後に、「中道改革連合」が「超党派議連」の人脈と連携して新たな展開に結びつく