Ｂ２ベルテックス静岡は２３日、中断明け初戦の熊本戦（２４、２５日・静岡市中央体育館）に向けて練習した。２１日に契約が合意し、２３―２４年シーズン以来２季ぶりチームに復帰したＣケニー・ローソン・ジュニア（３７）が調整。「ワクワクしている。自分の力を発揮できればと思っている」。６勝２４敗で西地区最下位に苦しむチームの起爆剤になる。ローソンは米国出身で２０７センチ、１２１キロの長身ビッグマン。サイズ