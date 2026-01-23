シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフト（36）が最年少女性として「ソングライターズ・ホール・オブ・フェイム」の殿堂入りを果たす。デビューシングル「ティム・マグロウ」のリリースから20年が経過した今年殿堂入り資格を得たテイラー。6月11日にニューヨーク市で開催される式典・授賞ガラに先立つ投票を通過した。 【写真】ラブラブすぎるカップル