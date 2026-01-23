STV札幌テレビの竹井愛乃アナウンサー(22)が23日、自身のインスタグラムを更新。富良野でオムカレーを堪能したことを報告した。 【写真】オムカレーを前に表情が可愛すぎます！ 「先日富良野でオムカレーを食べました」と投稿し、サラダとソーセージが添えられたオムカレーを前に笑顔の写真を掲載。「スパイスの効いたピリ辛のルーや自家製のソーセージも絶品