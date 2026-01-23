香川ファイブアローズ 男子バスケットボールB3の香川ファイブアローズは、第17節ホームゲームから新たなグルメエリア「アローズグルメコート」をオープンします。屋外エリアにキッチンカーを集結し、選手イチオシのメニューを販売します。ファイブアローズの次の試合は24、25日、徳島ガンバロウズとの首位攻防戦（高松市総合体育館）です。