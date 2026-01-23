近畿地方では、明日24日の夜から25日(日)にかけて、再び雪のピークとなる見込みです。短時間に雪の降り方が強まり、近畿の北部や山沿いを中心に大雪となるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意し、最新の情報を確認するようにしてください。今日23日は雪のエリアが狭まるが、雪は多く残ったまま近畿地方では、昨日22日は1回目の雪のピークとなり、豊岡市(兵庫)では23日朝にかけて積雪が50センチを超えるなど、市街