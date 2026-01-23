今年1月13日、刺青絵師・毛利清二氏が第49回日本アカデミー賞特別賞の会長功労賞に決まった。毛利氏は「緋牡丹博徒」、「仁義なき戦い」をはじめとする数々の名作映画で俳優に刺青を描いてきた。こうした業績を持つ毛利氏へのインタビューを書籍にまとめたのが、山本芳美氏と原田麻衣氏による『刺青絵師 毛利清二：刺青部屋から覗いた日本映画秘史』だ。「文藝春秋」に掲載された巻頭随筆では、毛利氏が明かした秘話の一部を山本