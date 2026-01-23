まず、この映画を引き受けた理由は、監督がとても誠意を持って、わざわざ二度も台北の自宅まで訪ねてきてくれたことに尽きる。彼がツャイ・ミンリャン監督の大ファンだということも後押しになった。前作の白黒の短編映画を観せてもらったが、あまりにも変わった映画で、逆に「これはやらなきゃいけない」と思わされた。【画像】映画『黒の牛』の特別カットを一気に見る©NIKO NIKO FILM/MOOLIN FILMS/CINEMA INUTILE/CINERIC