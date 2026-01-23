（スタジオ）（澤井 志帆 キャスター）もう、けさも外から外に出るのが嫌になるほど寒かったです。（松浦 悠真 気象予報士）そうですね。けさは今シーズン最低となったところが、半数の地点だったんですよね。ということで、この週末もですね こういった厳しい寒さは続きそうです。まずは寒気の予想から見ていきます。この強い寒気ですけれども、ピークは25日の日曜日になりそうですね。上空1500メートル