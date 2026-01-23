〈「ごくふつうの若い女性と同じ」「何でこんな人が遊廓にいるのだろう」…歓楽街で生まれ育った男性が明かした“娼妓”たちの“意外な素顔”〉から続く遊廓は単に性を売るだけの場所ではなく、男たちの「恋心」を巧みに操る場所でもあった。 一晩の夢に溺れ、公金を横領して破滅する男。娘を売ったその足で、別の娼妓を抱きに来る父親……。人間の欲望がむき出しになる町では、いったいどのような人が行き交っていたのか。ノン