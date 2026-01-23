東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が23日、自身のXを更新。きのう22日からFX取引について投稿し、大きな含み損を抱えていることを明かした。【画像】気になる！ケタ違いの含み損…水谷隼のFX取引スクショ株でも大きな含み損を抱えている水谷だが、きのう22日は「円買った瞬間垂直あげきた慣れすぎて何の感情もないけど…」とFX取引を報告。早くも含み損を抱えることになり、公開したスクショ