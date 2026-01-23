〈娘を売った金ですぐに女を買った父親、風呂に入って温まると絵が現れる“隠れ入れ墨”の娼妓…目撃者が明かす「西日本有数の遊廓」のリアル〉から続く借金を返し終えても、あるいは年季が明けても、彼女たちを待っていたのは幸せな結末ばかりではない。 真面目に勤め上げ、あと数日で自由の身になるはずだった女性が客に絞殺された事件、将来を誓い合った軍人と娼妓の心中、そして身寄りのない女性が井戸へ身を投げた孤独な死