滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみがMCを務めるABEMAバラエティ『秘密のママ園2』（後9：00）が2月1日から放送スタートすることが決定した。それに伴い、25日午後9時からは前シーズンの『秘密のママ園』の名場面をまとめた総集編を放送する。なお、2月1日の初回放送には、ゲストに俳優の真木よう子が登場する。【写真】「真夜中のママです」第2子の育児に奮闘する43歳真木よう子『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語