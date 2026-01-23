〈「あと数日で自由の身だったのに…」布団から半身を乗り出して絶命していた娼妓（21）…枕元に残された“理不尽な遺書”とは〉から続く二本木遊廓のど真ん中で、化粧品やタバコを扱っていた店があった。そこは、故郷から売られてきたばかりの少女たちが、誰にも言えない本音を吐き出せる唯一の「駆け込み寺」だったそう。 店主の女性（取材時90歳）は、店の縁側で涙を流す娘たちをなだめ、時には厳しく諭してきた。【画像】“