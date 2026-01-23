参政党は、衆議院選挙の公約を発表し、消費税廃止や外国人の受け入れ厳格化などを掲げました。参政党神谷代表「ともに日本のターニングポイントをつくろうじゃないか。『ひとりひとりが日本』『I am JAPAN』」参政党は「ひとりひとりが日本」をキャッチコピーに経済政策として、消費税の廃止や社会保険料の削減により、日本の国民負担率を35％に抑えると掲げました。また外国人政策としては、「外国人総合政策庁」を新設し、受け