りんかい線の新型から「玉突き」の置き換え発生「りんかい線」を運行する東京都の第三セクター鉄道、東京臨海高速鉄道の初代型車両70-000形の一部がJR九州へ“再就職”し、一部の車両がJR九州小倉工場（北九州市）で改造を受けています。その運行区間が筑肥線・唐津線の筑前前原（ちくぜんまえばる、福岡県糸島市）―西唐津（佐賀県唐津市）間だと分かりました。先頭車同士の2両編成に改造した5編成（計10両）を、今後走らせます。