ティードラ・モーゼスが、ビルボードライブ東京にて来日公演を4月1日、2日に開催する。 （関連：注目株・Natsudaidaiが放った“新世代ポップス”初ワンマンで示したユニットの現在地、さらなる飛躍の予感） メジャーレーベルや大きなPRに頼ることなく、インディペンデントアーティストとして20年以上にわたり世界各地でソールドアウト公演を重ねてきたティードラ・モ