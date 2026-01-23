スプリング・ジャパンは、東京/成田〜札幌/千歳線を増便する。運航日は3月12日から28日にかけての計24便。機材はボーイング737-800型機を使用する。航空券の販売は1月23日午後3時から開始している。■ダイヤIJ835東京/成田（17：00）〜札幌/千歳（18：45）／3月12日〜17日・20日・22日・23日・26日〜28日IJ836札幌/千歳（19：30）〜東京/成田（21：15）／3月12日〜17日・20日・22日・23日・26日〜28日