22日未明、石川県金沢市の国道で追突事故を起こした上、その場から逃走したとして、38歳の女がひき逃げなどの疑いで逮捕されました。過失運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、金沢市金石西に住む美容室経営の38歳の女です。警察によりますと、38歳の女は22日午前1時10分ごろ、金沢市南町の国道157号で交差点に停車していた車に追突する事故を起こし、その場から逃走した疑いがもたれています。追突された車は石川県津幡町の