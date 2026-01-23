24日（土）は、日本付近は強い冬型の気圧配置が続き、強い寒気が流れ込む見込みです。このため、北日本日本海側や北陸では雪が降り、雷を伴ったりふぶいたりする所があるでしょう。西日本日本海側では雪や雨が降り、雷を伴う所もありそうです。北日本から西日本の太平洋側は雲が広がりやすく、山沿いでは雪の降る所があり、平野部でも雪や雨の降る所がある見込みです。東北や東日本では、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒し、