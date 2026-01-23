元「アイドリング！！！」でタレントの横山ルリカ（34）が23日までに自身のインスタグラムを更新。同い年の美人フリーアナウンサーと厄払いしたことを報告した。自身のインスタグラムで「結衣ちゃんと日枝神社へ厄祓いに行ってきました」と、フジテレビ「めざまし8」で共演していた小野寺結衣アナと厄払いに行ったことを報告した。「日枝神社の神使”神猿”（まさる）は、魔が去る、勝る、に通じ、勝運や良縁、厄除けに強