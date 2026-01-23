映画『黒牢城』の主要キャストが発表され、同時に作品ビジュアルが解禁された。【写真】「シブい舘様！！」時代劇で“ヒゲ武将”に変身した宮舘涼太映画は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞した、米澤穂信による同名のミステリー小説が原作。『このミステリーがすごい!』『週刊文春ミステリーベスト10』『ミステリが読みたい!』『2022本格ミステリ・ベスト10』の4大ミステリー大賞を、史上初めて“制覇”した傑作だ