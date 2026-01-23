格闘技イベント「RIZIN」は23日、都内で今年初の大会となる「RIZIN.52」（3月7日、有明アリーナ）の対戦カードを発表した。24年7月以来約1年8カ月ぶりのRIZINの試合となるレジェンドの所英男（48＝リバーサルジム武蔵小杉）はバンタム級5分3ラウンドで鹿志村仁之介（24＝BatlleBox）と対戦する。所は「鹿志村さんか、まじか。びっくりした。憧れるような動きする選手で見とれちゃう。寝技の選手とできて」と照れ笑い。今後の格